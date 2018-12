L'Università di Soros dovrà lasciare l'Ungheria

La Ceu, la Central European University fondata e finanziata dal miliardario americano di origini ungheresi George Soros, se ne va da Budapest e dal primo gennaio del 2019 si trasferirà a Vienna. Lascia la città, anzi, come ha detto il rettore Michael Ignatieff, “la Ceu è stata espulsa” dall’Ungheria. “Un'istituzione americana è stata cacciata da un paese che è un alleato della Nato. Un’istituzione europea è stata estromessa da uno stato membro dell’Unione europea”.

