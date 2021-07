I guai del Pnrr di Orbán non c'entrano con l'anti lgbt

La Commissione europea ha un serio problema con l’Ungheria sul piano nazionale di ripresa e resilienza che il governo di Viktor Orbán ha presentato per ottenere 7,2 miliardi di euro dal Recovery fund. E non è la legge anti Lgbt. Il provvedimento adottato dal Parlamento di Budapest in giugno ha provocato le ire dell’Ue e della maggior parte dei leader dei suoi stati membri. “La protezione dei bambini viene usata come pretesto per discriminare le persone”, ha detto ieri la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, davanti al Parlamento europeo: “Questa legge è vergognosa e contraddice profondamente i valori fondamentali dell'Ue”. Von der Leyen ha ribadito che “se l'Ungheria non correggerà il tiro, la Commissione farà uso di tutti i suoi poteri”. Tradotto: ci sarà l’ennesima procedura di infrazione contro Orbán, che tra qualche anno potrebbe finire davanti alla Corte di giustizia dell’Ue. Sul piano di Recovery il problema è più imminente e profondo. Per come è stato presentato dal governo Orbán non otterrebbe i voti necessari per avere il via libera della Commissione. La valutazione non è stata sospesa. Ma l’approvazione entro il 12 di luglio – alla scadenza dei due mesi dalla presentazione del piano – è in dubbio. Se Budapest non lo modificherà in profondità, chiedendo di prolungare i tempi della valutazione della Commissione, potrebbe esserci una clamorosa bocciatura. La quantità di rilievi sollevati dalla Commissione è significativa e va dritta al cuore del regime Orbán: l’uso dei fondi dell’Ue per consolidare il suo potere al di fuori degli standard dello stato di diritto di una democrazia liberale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni