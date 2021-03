Klubrádió è ancora in silenzio

Quando l’emittente radiofonica ungherese Klubrádió ha smesso di trasmettere, la prima reazione della redazione è stata: non importa, faremo di nuovo richiesta per occupare la nostra frequenza, la 92,9. Klubrádió esiste dalla fine degli anni Novanta e ha continuato a portare avanti la sua attività nell’unico modo che conosce: dando spazio anche a voci contrarie al governo di Viktor Orbán e per questo le è stata revocata la licenza. La speranza di rioccupare la frequenza si è interrotta ieri di fronte al no del Consiglio dei media ungheresi che ha dichiarato non valido il bando per l’assegnazione della frequenza. Il Consiglio dei media è controllato da Fidesz, il partito del primo ministro, che controlla anche la maggior parte delle testate. Le condizioni della libertà di stampa a Budapest preoccupano molto anche l’Europa e la vicepresidente della Commissione, Vera Jourová, che ha molto a cuore lo stato della democrazia nei paesi dell’Europa centro-orientale: ha detto che la chiusura di Klubrádió è un episodio allarmante e che “i leader forti sono quelli che permettono ai cittadini di essere debitamente informati”. Le notizie di ieri indicano che in Ungheria non è solo la mancanza di pluralismo ad aver raggiunto uno stato preoccupante, ma che Orbán ha chiuso i suoi cittadini dentro a un labirinto e chi cerca una soluzione ai metodi del primo ministro non potrà mai venirne a capo, perché tutto è nelle mani di Fidesz.

