Tour sì vax

Per Macron ogni occasione è buona per convincere i francesi a vaccinarsi

C’è un giallo che al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, non fa venire il mal di testa come accade quando vede i “gilet” protestare per le strade del paese: è il giallo del Tour de France, la corsa ciclistica più antica del mondo, nonché la più grande festa popolare dell’estate francese. La Grande Boucle, dai tempi di Charles de Gaulle, è diventata una tappa imprescindibile per gli inquilini dell’Eliseo, “un appuntamento quasi istituzionale”, come ha spiegato al Figaro Sylvain Letouzé, autore del libro “Histoire insolites du Tour de France”. Giovedì Macron ha rispettato questa tradizione della Quinta Repubblica, nel quadro di una trasferta nei Pirenei – la zona oggi più colpita dalla variante Delta – che sa molto di campagna elettorale.