Una pinta contro i No vax

L’Irlanda ha deciso che per vincere “la corsa tra la variante e i vaccini” permetterà solo alle persone vaccinate di accedere all’interno di bar, ristoranti e altri locali pubblici. L’annuncio è stato fatto ieri dal primo ministro, Micheál Martin, malgrado le proteste delle associazioni di categoria e di una parte dell’opinione pubblica. Bar e ristoranti avrebbero dovuto accogliere nuovamente i clienti all’interno dei loro locali il 5 luglio. Il governo ha rinviato tutto: entro il 19 luglio ci sarà un sistema per verificare se chi entra all’interno dei locali è stato completamente vaccinato o è guarito dal Covid. “Vogliamo fare tutto ciò che possiamo per assicurarci che il vaccino vinca” contro la variante Delta, ha detto Martin: “Il modo più sicuro di procedere ora per tornare all’ospitalità all’interno è di limitare l’accesso a chi è completamente vaccinato o è guarito dall’infezione”.

