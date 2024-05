Meno Sud e più donne, la nuova politica dei bonus per il lavoro. Parla Maurizio Del Conte

Meno Sud e più donne. Si potrebbe dire che è ispirata a quest’idea la politica per il lavoro del governo Meloni. “Cancellare, da un lato, la decontribuzione nel Mezzogiorno e introdurre, dall’altro, nuovi bonus fiscali generalizzati per le assunzioni, ma prediligendo giovani e donne, segna un cambio di passo: da un criterio territoriale si passa a un criterio per categorie sociali. Può funzionare, ma in parte”, dice al Foglio Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all’Università Bocconi. Quando è stata introdotta per la prima volta la decontribuzione al Sud era il 2017 e Del Conte guidava l’Anpal, l’Agenzia per le politiche attive del lavoro. “Furono stanziati 700 milioni di euro che generarono 150 mila posti di lavoro, di cui, però, il 50 per cento con contratti part time – dice Del Conte –. Ci colpì perché probabilmente significava emersione di lavoro nero. Poi la misura è stata ripescata e rifinanziata negli anni successivi da vari governi contribuendo, effettivamente, ad aumentare l’occupazione nel Mezzogiorno. Sebbene il divario con il resto del paese resti ancora profondo, è l’area dove il tasso di assunzioni risulta oggi più elevato”.

