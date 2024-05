Tanti bonus assunzione per le aziende, che però fanno poco per creare manodopera qualificata

I paradossi del lavoro in Italia vivono di contraddizioni frontali. Il numero di assunti aggiuntivi è record dacché viene censito, ma siamo anche al record dei posti scoperti, perché mancano le qualifiche adatte. Le retribuzioni reali continuano a perdere rispetto ai grandi paesi Ue, ma continuiamo a varare bonus-assunzioni di cui beneficiano soprattutto settori a bassa retribuzione e produttività. Facciamo migliaia di convegni su transizione green, digitale e intelligenza artificiale ma non abbiamo la minima idea di come spendiamo miliardi in formazione dei lavoratori, col rischio che eguale esito avranno i miliardi che il Pnrr devolve ai Centri pubblici per l’impiego. Su quest’ultimo punto, è utilissima la pubblicazione Istat dell’aggiornamento dell’indagine sulla formazione praticata nelle imprese industriali e dei servizi con più di 10 addetti. E’ un’indagine standard europea compiuta ogni cinque anni, in questo caso condotta nel 2022 su dati 2020 (quindi un po’ vecchiotti), il cui rilascio è ora aggiornato coi dati trasmessi da tutte le regioni e province autonome (en passant: la devoluzione in Costituzione delle competenze alle regioni comporta tempi che diventano biblici, i dati servirebbero aggiornati per riorientare in maniera decisa le politiche attive del lavoro di cui la formazione professionale è strumento essenziale).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE