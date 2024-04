Confindustria ha votato: Emanuele Orsini designato presidente

Il consiglio generale dell'associazione si è espresso con 147 voti a favore. L'elezione ufficiale ci sarà il 23 maggio, quando si riunirà l'assemblea dei delegati

Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Confindustria. Lo ha designato il consiglio generale dell'associazione. L'imprenditore succede a Carlo Bonomi e guiderà gli industriali italiani per il quadriennio 2024-2028. Secondo quanto si apprende ha incassato 147 sì su 173 presenti (gli aventi diritto al voto sono 187). Dopo la designazione, il consiglio generale del 18 aprile sarà chiamato a votare anche il programma e la proposta di squadra di presidenza. Infine, l'assemblea dei delegati del 23 maggio eleggerà il nuovo presidente per il quadriennio 2024-2028 e il suo team.

Orsini, classe 1973, è vicepresidente uscente di Confindustria, amministratore delegato di Sistem Costruzioni e Tino Prosciutti. La sua candidatura era l'unica in pista dopo il ritiro last minute di Edoardo Garrone, che ieri ha annunciato di voler fare un passo indietro per creare le condizioni migliori per un progetto unitario da costruire intorno al nome di Orsini.

Ora il presidente designato dovrà comporre una squadra ampiamente rappresentativa e lavorare non solo per l’unità, ma soprattutto per superare la malmostosità emerse negli ultimi anni durante la presidenza uscente di Carlo Bonomi.