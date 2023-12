Emanuele Orsini, il supermanager che guarda al vertice di Confindustria

Andare piano, andare lontano, osservare nel frattempo il paesaggio. Sta forse nell’attitudine riflessiva dell’harleysta – che viaggia, ma non alle velocità stordenti a cui si viaggia sulle moto giapponesi – il segreto del successo di Emanuele Orsini, nato a Sassuolo nel 1973 e un tempo harleysta per diletto (senza giubbotto e borchie), ma oggi amministratore delegato di Sistem Costruzioni e di Tino Prosciutti Spa, presidente di Maranello Residence e vicepresidente di Confindustria nazionale con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco fin dal 2020, anno duro di pandemia in cui si è dovuto decidere quali misure di emergenza adottare per una risposta finanziaria e fiscale alle aziende in crisi. “Grazie alle misure messe in campo in quel periodo le imprese hanno potuto usufruire di 300 miliardi di finanziamenti con 2,8 milioni di operazioni e 140 miliardi di moratorie”, sono i dati che Orsini tiene a mente e ricorda nel percorso di avvicinamento al vertice di Confindustria, come possibile successore del presidente uscente Carlo Bonomi. Un nome, quello di Orsini, conosciuto nella sua Emilia-Romagna e non solo come quello di un uomo che ha doti solide da manager, innestate su un profilo non puramente imprenditoriale ma anche gestionale, pur con albero genealogico legato a un’impresa storica: il padre Carlo ha partecipato alla fondazione di Ceramiche Sinter, poi Ceramiche Ragno. Ed è con il padre che Orsini entra in contatto con il mondo in cui poi si muoverà in autonomia, quando Carlo decide di scommettere sul legno, materia di cui saranno fatti i sogni di Emanuele – che dopo il liceo scientifico e un esame dato a Giurisprudenza, circostanza che non genererà in lui alcun complesso di non essersi poi laureato, decide di entrare nell’azienda di famiglia, la suddetta Sistem Costruzioni, in seguito realtà produttiva leader nel settore dell’edilizia e della logistica industriale, con partner come Ferrari Auto, Maserati e Lamborghini (oggi Sistem Costruzioni controlla la società Maranello Village, primo complesso residenziale dedicato al Cavallino Rampante, con bar, ristoranti, palestra e zone polifunzionali per venticinquemila metri quadrati).

