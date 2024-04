In Confindustria vola Orsini, perde Marcegaglia: cosa aspettarsi dai nuovi equilibri

Bisogna partire da una scelta cavalleresca o intelligente o definibile con entrambi gli aggettivi, quella fatta da Edoardo Garrone. Già bis vicepresidente e apprezzato nei due mandati, confindustriale di ferro, presidente del Sole 24Ore risanato, ha preferito sfilarsi per evitare conta e scontri. Mentre nei sondaggi interni emergeva ancora come possibile vincitore, ma di strettissima misura. Una cosa che non si fa e che avrebbe aggiunto, sia vincendo sia perdendo, ulteriore negatività a una campagna elettorale per la presidenza già vissuta e interpretata con uno spirito dannoso per la tenuta e il peso dell’associazione. Garrone si è sfilato, con saggezza, e ora l’elezione di Emanuele Orsini prende un altro significato, portando, contro tutte le attese, un recupero di spirito unitario nella complessa macchinona della rappresentanza imprenditoriale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE