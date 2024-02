La gara in Confindustria è vera e riflette una grande trasformazione dell'Italia

Sorpresa. Nel mondo dell’imprenditoria italiana c’è una notizia positiva che riguarda una competizione solitamente poco eccitante, la cui evocazione suscita da anni emozioni a metà tra un enorme sbadiglio, yawn, e una secchiata di bromuro: la corsa alla guida di Confindustria. Da tempo, la partita che si apre ogni quattro anni alla fine del mandato di un presidente è una partita solitamente segnata in partenza: in molti fanno sapere di volersi candidare, qualcuno baratta la propria candidatura con una vicepresidenza, qualcuno poi si candida davvero ma al fondo ciò che conta, nel profondo, è l’accordo di sistema tra i pesi massimi del patto di sindacato, considerato fondamentale, come si dice, per “non dividersi troppo” e per “non mostrare lacerazioni eccessive”. Quest’anno, per il dopo Carlo Bonomi, la competizione invece c’è, è forte, è fatta anche di colpi bassi, come vedremo, e ha permesso di mettere l’uno contro l’altro alcuni candidati dai profili interessanti. Alla fine del primo round elettorale, ai saggi sono arrivate quattro candidature: Emanuele Orsini, Edoardo Garrone, Antonio Gozzi, Alberto Marenghi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE