Green, squadra e idee. Il coraggio che serve alla Confindustria del futuro

Il Consiglio Generale di Confindustria che si riunisce per votare il successore di Carlo Bonomi, ossia Emanuele Orsini, candidato unico. Gli errori che il nuovo presidente non può commettere

L’esito del Consiglio Generale di Confindustria che si riunisce oggi a Roma per votare il successore di Carlo Bonomi sarà un po’ diverso da come i media l’hanno descritto per mesi. La gara tra una molteplicità di contendenti, assunta a conferma della perdita di credibilità e autorevolezza di Confindustria, si è tradotta invece nella scelta ristretta a un solo candidato, Emanuele Orsini. Sarà lui, per quattro anni, il nuovo presidente degli industriali italiani. Ma se Orsini ci è arrivato come candidato unico, rivediamo i mantra che si sono sprecati.