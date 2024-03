Perché il nuovo contratto del terziario è un modello da seguire 

Alla fine il contratto del terziario è stato firmato. Erano cinque anni che non avveniva e di conseguenza non si può che brindare alla lieta novella. Al tavolo c’erano Confcommercio e Confesercenti da una parte e le categorie dei sindacati confederali dall’altro. In estrema sintesi l’intesa è stata trovata in 240 euro di aumento a regime con una prima tranche di 70 pagata ad aprile 2024 e una una tantum di 350 euro. Un risultato giudicato equilibrato dalle parti e che pare in linea con le conclusioni a cui erano arrivati gli ultimi contratti della manifattura rinnovati negli scorsi mesi. In questo modo il sistema delle relazioni industriali sicuramente si rafforza, appare più inclusivo e si evita che un’eventuale adozione del salario minimo possa rivelarsi come uno scardinamento e una penalizzazione della contrattazione.

