L'occupazione è forte ma le paghe sono basse: la distanza con l'Europa è sui salari

È noto che negli ultimi mesi il numero degli occupati e il numero dei dipendenti con contratti a tempo indeterminato hanno raggiunto il valore massimo da quando esistono le statistiche in Italia. Invece di concentrarsi sul tema dei bassi salari – salario minimo legale per i lavoratori a basso reddito e rinnovo possibilmente generoso dei contratti per tutti – ci si accanisce a dimostrare l’indimostrabile, ovvero che le quantità di lavoro sarebbero in verità in calo. E così l’aumento dell’occupazione sarebbe fasullo perché le ore lavorate totali sono tuttora inferiori al picco 2007-2008; i dati sull’occupazione sarebbero gonfiati dalla presenza in crescita di cassaintegrati; il lavoro part-time e i contratti a termine sarebbero in crescita (ci sarebbero addirittura 11 milioni i precari!).

