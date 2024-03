Btp da esportazione: la spinta degli stranieri è utile a ridurre il costo del debito

Non è vero, come dice la premier Meloni, che con le emissioni di titoli di stato il debito finisce in mani italiane. Ma tralasciando le tesi autarchiche, i non residenti possono innescare un circolo virtuoso

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non manca opportunità per magnificare la grande capacità del nostro paese a collocare il proprio debito pubblico. L’ultima esternazione recita: “Col mio governo abbiamo il record di titoli di stato italiani richiesti sui mercati esteri, ma anche il grande risultato del Btp Valore, un titolo che ha raccolto 53 miliardi in tre emissioni che per me è importante perché dobbiamo rimettere gran parte del debito italiano in mani italiane”.