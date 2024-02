Lo spot del Btp Valore è il simbolo del nostro welfare per crocieristi

Il ministero dell’Economia e Finanze, per promuovere il collocamento della nuova emissione di Btp Valore, ha realizzato uno spot in cui, a tavola, due coppie non più giovanissime ma certamente giovanili e verosimilmente in pensione, conversano amabilmente, senza la presenza di figli. Forse non ne hanno, o forse hanno lasciato il nido domestico per farsi una loro famiglia. Giunti al momento di organizzare il successivo momento conviviale, la padrona di casa comunica che avranno altri impegni. “Saremo in crociera”, ribadisce gongolante quello che dovrebbe essere il coniuge. Stupore dell’altro commensale maschio, che butta lì un non troppo originale e probabilmente venato d’invidia “ma avete vinto alla lotteria?”. Al che, la padrona di casa replica, sempre con radioso e compiaciuto sorriso, che hanno comprato il Btp Valore, “il modo più sicuro per integrare stipendio e pensione”, con le sue cedole trimestrali e il “premio fedeltà” per chi lo mantiene sino a scadenza.

