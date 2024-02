Un'idea per governare la demografia che cambia: creare un Btp salute

Nel corso dell'anno passato, l’Istat ha segnalato spesso che la spesa sanitaria direttamente a carico delle famiglie italiane ha raggiunto nel 2021 (ultimo anno disponibile) la considerevole cifra di 36,5 miliardi di euro, con un aumento medio annuo dell’1,7% nel decennio 2012-2021. L’Istituto ha ulteriormente precisato che le famiglie si sono fatte carico del 35% della spesa complessiva per assistenza ambulatoriale, così come del 38% di quella per assistenza (sanitaria) ospedaliera a lungo termine. Esse hanno inoltre coperto il 76,7% del costo globale per l’acquisto di apparecchi terapeutici e altri presidi medici durevoli e il 36,4% della spesa per altri presidi medici non durevoli e per prodotti farmaceutici. In merito a questi ultimi, l’aggiornamento al 2022 – riportato nel Rapporto “Donare per curare” presentato a Roma dal Banco Farmaceutico lo scorso 5 dicembre – stima un esborso diretto delle famiglie italiane pari a 9,9 miliardi di euro, a fronte dei 12,5 miliardi a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE