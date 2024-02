Come il debito pubblico spiazza la Borsa a colpi di agevolazioni

A intervalli regolari, riemerge il tema dell’apparente scarso investimento in attivi italiani da parte del risparmio nazionale. Ma, se partiamo dal presupposto di investire in funzione del peso di un paese sugli indici globali, non ci sono particolari motivi per lamentarsi del fatto che i fondi (comuni e pensione) non investano in doppia cifra sul nostro paese. Certo, c’è sempre chi sostiene che l’Italia è una miniera di gioielli economici che non aspettano altro che di essere scoperti. Ammesso che sia così, non serve necessariamente portare in borsa più società. Non tanto per l’ostacolo strutturale dato dalla dimensione media delle nostre aziende quanto per il fatto che gli ingressi in quotazione sembrano vivere un periodo di stanca un po’ ovunque, anche per effetto della maggior presenza dei fondi alternativi illiquidi (private equity e private debt su tutti). E, che ci crediate o meno, ci sono molti gestori esteri impegnati a portare alla luce questi gioielli italiani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE