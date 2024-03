Spread, debito e rating. Il salto di qualità che manca all'Italia

Lo spread scende, soprattutto per fattori esterni come la prospettiva di un allentamento della politica monetaria della Bce e la maggior credibilità delle finanze pubbliche europee grazie al nuovo Patto di stabilità. Ma l’Italia deve migliorare il rating da tripla B

Negli ultimi sei mesi lo spread dell’Italia (il differenziale d’interesse fra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi con scadenza a dieci anni) è sceso di oltre 80 punti base, raggiungendo un livello di 125 che non si vedeva dalla fine del 2021. Ciò riflette in larga parte il calo del rendimento dei titoli di debito pubblico italiano, da oltre il 4,8 per cento dell’ottobre scorso all’attuale 3,7 per cento. Si tratta ovviamente di una buona notizia, perché significa un minor onere da pagare sul nostro debito pubblico.