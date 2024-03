Il flop di Tim è un gran monito contro lo statalismo di Meloni

“Il mercato non ci ha capito”. E’ sorprendente sentire questa frase sulla bocca di un manager come Pietro Labriola il quale al mercato deve tutto e ha costruito il suo piano per convincere il mercato che la Tim senza rete, liberata dal gran fardello dei debiti arrivati a 26 miliardi di euro, può rimettersi bene in carreggiata. “Il mercato non ha capito” fa molto spirito dei tempi ed è tutto un cercare le manine oscure che hanno manovrato contro la nazione. In realtà il mercato ha capito, ma probabilmente non era ben informato. Il crollo è stato davvero eccezionale, non sarà facile assorbirlo. Ed è un colpo anche per il governo. Giorgia Meloni vigila, ma dice che “la questione è complessa”. Giancarlo Giorgetti grande sponsor del progetto fin dal governo Draghi si mette le mani nei capelli. La politica si era illusa e aveva illuso. Se torniamo indietro di un semestre vediamo che un’azione il 20 settembre si scambiava a 33 centesimi di euro, giovedì 6 marzo a 28 centesimi, ieri a 21.

