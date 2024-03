Il flop di Tim ora è un guaio per il Mef

Sta vendendo Vivendi o il mercato? E’ il rebus Tim dopo il nuovo scivolone di ieri in Borsa (meno 5 per cento, seguito al crollo del 24 per cento di giovedì scorso e al piccolo recupero di venerdì). Tornano le voci di “mani forti” che starebbero destabilizzando l’ex monopolista telefonico in procinto di vendere la rete fissa al fondo Usa Kkr. Naturale che sorga il sospetto che ci possa essere l’azionista di riferimento francese dietro a questi movimenti sul mercato azionario, tanto più che ha annunciato di avere svalutato la sua partecipazione in Tim, che equivale sostanzialmente a dichiarare di volersene disfare. Vivendi si è sempre opposta alla cessione dell’infrastruttura di rete e nel momento in cui l’ora X sta per arrivare potrebbe avere deciso di battere in ritirata dalle tlc italiane, investimento che si è rivelato una perdita secca per la società della famiglia Bolloré.

