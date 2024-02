La Zona economica speciale unica al Sud? Buona idea, ma l'incertezza irrita le imprese

La strategia del governo per rivitalizzare il Mezzogiorno attraverso la Zes unica rischia di arenarsi: scadenze e ostacoli operativi mettono ombre sul progetto. Se i fondi stanziati non verranno impiegati in tempo, saranno a repentaglio gli obiettivi di sviluppo per il meridione

Doveva essere il fiore all’occhiello della nuova strategia del governo Meloni per il Mezzogiorno, basata sul ribaltamento del ruolo tra stato ed enti locali nella gestione della spesa dei fondi di coesione. E, invece, la Zona economica speciale (Zes) unica per il Sud rischia di diventare un cammino più arduo del previsto per il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, già alle prese col far quadrare rate e scadenze del Pnrr. Persino chi, come l’economista Nicola Rossi, aveva sostenuto l’iniziativa del ministro di cancellare le otto Zes rese operative dal governo Draghi per sostituirle con un’unica grande area di accelerazione degli investimenti oggi dice al Foglio: “È l’idea giusta per invertire la storica rotta di efficienza nella spesa pubblica al Sud. Ma attenzione a non creare una fase di incertezza per gli operatori economici. Sarebbe opportuno che il governo facesse chiarezza”.