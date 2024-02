Sul sostegno agli investimenti regna ancora molta incertezza

Sugli incentivi agli investimenti delle imprese sembra essere calata la nebbia più fitta. Come risaputo il provvedimento attuativo della delega fiscale sulla riforma dell’Ires sembra essere venuto meno ai propositi – espressamente contenuti nei criteri di delega – di una forte riduzione dell’aliquota a fronte di investimenti produttivi. A oggi il sistema fiscale delineato dai primi provvedimenti della riforma non presenta alcuna novità sotto il profilo della premialità fiscale per chi investe. Anzi per certi versi, con la soppressione dell’Ace, la situazione è peggiore rispetto a prima per le imprese che, proprio per investire, incrementano la patrimonializzazione. Anche il decreto di riforma degli incentivi fiscali sulla Zes unica ha fortemente deluso rispetto alle iniziali aspettative.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE