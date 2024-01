Riforma della governance e ddl Capitali. Parla Assonime

“Le nuove norme possono aiutare a riportare in Italia le sedi delle società spostate all’estero”, dice Patrizia Greco, presidente dell'associazione per le società per azioni italiane

Il 13 settembre 1970 Milton Friedman pubblica sul New York Times Magazine quello che diventerà il manifesto della rivoluzione liberista: “La responsabilità sociale dell’impresa è aumentare i suoi profitti”, è il succo della sua dottrina. Poi nel 2011 arrivano Michael Porter e Mark Kramer: per loro, invece, l’impresa deve creare “valore condiviso”. Sono due guru che credono nel mercato, tuttavia interpretano una nuova fase nella quale “il capitalismo è sotto assedio”, scrivono sulla Harvard Business Review, quindi occorre coniugare progresso economico e sociale. Nella nostra epoca in cui l’Esg (Environment, social, governance) è ormai l’acronimo più importante insieme a Lgbt, produrre, vendere e guadagnare è un’attività che va svolta rispettando a tutto campo il criterio della sostenibilità. La trasformazione del modello economico richiama una visione di più lungo periodo e ci si chiede quali siano gli assetti proprietari, l’allocazione del potere, le regole del gioco più coerenti. È cominciata dunque una lunga e complicata ricerca di un nuovo standard normativo che coinvolge anche l’Italia. Fa parte di questo processo anche il disegno di legge Capitali in discussione alla Camera.