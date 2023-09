Con il decreto Sud il governo accentra tutti i poteri per il rilancio del Mezzogiorno

Altro che autonomia differenziata. Il governo Meloni si appresta ad accentrare tutti i poteri per il rilancio economico del Mezzogiorno a Palazzo Chigi, dimostrando che è questione su cui intende avere voce in capitolo e lasciarla il meno possibile nelle mani di autorità locali. Il decreto Sud, che è il primo punto dell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per oggi, circola ancora in bozza, ma il disegno di accentramento è chiaro e passa attraverso la riunificazione delle otto Zone economiche speciali (Zes) di recente istituite in una grande zona “franca” per gli investimenti produttivi (partirà dal primo gennaio 2024). Il ministro per gli Affari europei e le Politiche di coesione, Raffaele Fitto, ha trattato la questione direttamente con l’Unione europea ottenendo lo scorso luglio un sostanziale via libera, con la raccomandazione di fare attenzione al nodo degli aiuti di stato. E così è andata. Il precedente modello è stato completamente smontato e gli otto commissari che erano stati nominati dal governo Draghi mandati a casa (ma resteranno in carica per garantire il passaggio di consegne). Al loro posto ci saranno una cabina di regia interministeriale e una struttura di “missione” che si occuperà di realizzare il piano strategico della Zes sud, di cui faranno parte Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutto, insomma, sarà deciso a Roma e non più sui territori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE