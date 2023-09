I due populismi simmetrici che emergono dal dibattito sull'autonomia

C’è stato un tempo in cui le istanze federaliste erano serie e diffuse sia a destra sia a sinistra, perché si partiva dal presupposto che avvicinare il luogo delle decisioni al cittadino aumentasse il livello di responsabilità della politica e ingenerasse un processo di competizione virtuosa tra territori, “costretti” a migliorare la propria offerta di servizi e a ridurre il carico fiscale per attrarre residenti e imprese. C’è stato un tempo, cioè, in cui si è sperato che il federalismo potesse non solo liberare il Nord dalle zavorre di uno Stato iperburocratizzato e autoreferenziale, ma anche porre il Mezzogiorno di fronte alla sfida della modernità e dell’autodisciplina, stimolando anche un rinnovo della sua classe dirigente. Di quella grande illusione oggi non resta molto: il dibattito sulla cosiddetta “autonomia differenziata” verte solo su un punto, la spartizione della torta. La pretesa degli autonomisti – nella Lega ma diffusi anche in altri partiti – non è affidare alle regioni sia il potere impositivo che il potere di spesa relativo alle funzioni che lo Stato dovrebbe trasferire ai territori, ma assegnare alle amministrazioni regionali la facoltà di usare a proprio piacimento risorse raccolte dallo Stato attraverso le imposte statali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE