Il Sud zona economica speciale è una rivoluzione. Ma occhio alle rendite

La scelta del governo italiano di fare dell’intero Mezzogiorno una “zona economica speciale” e la disponibilità della Commissione europea a valutare la proposta italiana rappresentano una novità di cui sarebbe difficile sottovalutare l’importanza. Rispetto alle scelte dell'ultimo quarto di secolo, esse pongono, con un’assoluta chiarezza, il tema dell'intero Mezzogiorno come area complessivamente in ritardo di sviluppo e superano la narrativa dei “tanti Mezzogiorni” che di fatto ha funzionato nelle ultime decadi come un potente anestetico, contribuendo a nascondere la realtà di un'area nel suo complesso sempre più lontana dagli standard europei (come praticamente ogni indicatore rilevante ci ricorda). Per memoria: le zone economiche speciali (Zes) sono aree nelle quali le imprese insediate beneficiano di vantaggi specifici e, in particolare, di semplificazioni amministrative (tali da determinare riduzioni fino ad un terzo dei termini di conclusione dei procedimenti) e agevolazioni fiscali (sotto forma di abbattimenti significativi dell’aliquota ordinaria IRES e di crediti di imposta per l’acquisto di beni strumentali, terreni e immobili).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE