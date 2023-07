Perché la rivoluzione delle Zes, al sud, è un'illusione per le imprese

L’idea di trasformare l’intero Mezzogiorno d’Italia in un’unica grande Zona Economica Speciale, a bassa fiscalità e burocrazia ridotta, come proposto dal ministro Raffaele Fitto alla Commissione Europea, appare tanto suggestiva quanto entusiasmante, ma rischia di essere l’ennesima illusione per il Sud e il suo tessuto produttivo e industriale. Il rischio nasce sia dalla impossibilità oggettiva e normativa per la Commissione Europea di autorizzare agevolazioni fiscali permanenti sull’intero territorio del Sud Italia, sia dalla stessa logica delle Zes, immaginate per essere una “deroga” o una “eccezione” alle regole generali, non una regola esse stesse. Un po’ di inquadramento della vicenda può servire a capire. In Italia esistono oggi 8 zone economiche speciali, composte da aree industriali a ridosso o funzionalmente collegati ad altrettanti porti del Sud, in virtù di una legge istitutiva del 2017 fortemente voluta dall’allora ministro per il Sud Claudio De Vincenti per replicare il modello di successo delle Zes polacche. Dopo un avvio stentato, con il governo Draghi c’è stata un’accelerazione, grazie allo stanziamento di fondi Pnrr e a una riforma della governance promossa dal ministro Mara Carfagna, in primis con l’introduzione di un’autorizzazione unica per gli investimenti privati rilasciata alle aziende richiedenti dai commissari delle singole Zes e poi con l’effettiva nomina di tutti gli 8 commissari e dei loro staff. Dotati di strutture esigue e di pochi fondi, i commissari hanno iniziato a lavorare e il mondo si è accorto delle Zes italiane. Non sono la panacea dei problemi di produttività e attrattività del Mezzogiorno, ma permettono vantaggi fiscali e velocità decisionale a volte sconosciuta a queste latitudini, incentivando la nascita di veri distretti industriali la cui stessa esistenza può fare da volano per nuovi investimenti. Un esempio virtuoso da coltivare e da trasformare in buone pratiche per il complesso della macchina amministrativa delle regioni e degli enti locali, tanto che sono fiorite nel corso del tempo le aspettative delle regioni del Centro Nord di avere anche loro delle zone economiche speciali.

