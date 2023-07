La Zes Mezzogiorno inciampa sui nuovi problemi del caso Whirlpool

Mentre il governo Meloni incassa l’ok di Bruxelles alla costituzione di una Zona economica speciale unica nel Mezzogiorno, rischia di incepparsi il rilancio della Whirlpool di Napoli “salvata” proprio da una Zes, quella della Campania. L’operazione è stata resa possibile da un bando di gara semplificato vinto dall’imprenditore napoletano Felice Granisso, che prevede il mantenimento dei vecchi livelli occupazionali. Vari incontri si sono tenuti anche al ministero delle Imprese per trovare un accordo con i sindacati e proprio quando tutto sembrava pronto per chiudere una vertenza storica, è emerso un dettaglio tecnico che potrebbe rimettere in discussione l’operazione. Il mantenimento dei 300 posti di lavoro rappresenta, a quanto risulta al Foglio, la condizione più difficile da realizzare non perché manchino le risorse (c’è il sostegno finanziario di Intesa Sanpaolo) ma perché la legge italiana consente l’ingresso in cassa integrazione (Cig) solo per gli stati di crisi aziendali e la Tea Tek di Granisso ovviamente non lo è, altrimenti neanche si sarebbe potuta presentare come “cavaliere bianco”.

