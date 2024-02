Caro governo, la politica industriale e agricola si fa in Europa

Finché si tratta di politiche pubbliche nella sfera del controllo nazionale, con un grande sforzo rispetto alle promesse elettorali, l'esecutivo ce la fa. Ma quando le leggi italiane non bastano più e ci vuole un’azione a più ampio raggio sullo scacchiere europeo ecco che iniziano i problemi

Il governo Meloni è riuscito a tenere in ordine i conti pubblici: grazie a una retromarcia sul Superbonus (che avevano tutti sostenuto) e riducendo al minimo storico il numero degli anticipi pensionistici rispetto ai criteri della legge Fornero, si è guadagnato la promozione dei mercati internazionali. Onore al merito, ma il problema più grande rimane il suo rapporto con l’Europa. Finché si tratta di politiche pubbliche nella sfera del controllo nazionale, con un grande sforzo rispetto alle promesse elettorali, il governo ce la fa. Sembra invece non farcela quando le leggi italiane non bastano più e ci vuole un’azione a più ampio raggio sullo scacchiere europeo.