Sui conti serve un Piano B di Giorgetti

La Commissione europea ha tagliato le stime di crescita per l’eurozona, ma anche i dati nazionali mostrano un rallentamento. L’economia tedesca, secondo le previsioni della Bundesbank, continuerà a contrarsi anche nel primo trimestre del 2024. Gli effetti della recessione (-0,3 per cento) del 2023 si faranno sentire anche quest’anno, tanto che il ministro dell’Economia, Robert Habeck, ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2024 dall’1,3 per cento allo 0,2 per cento.

