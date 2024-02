Tavares story. Chi è il super manager di Stellantis che ha nel mirino la produzione italiana

Sarà per quella faccia un po’ così, per quelle pieghe della bocca, per la magrezza del corpo, come un’acciuga pescata nell’Atlantico che bagna Lisbona dove è nato il 14 agosto 1958, ma Carlos Tavares starebbe bene in una tela di El Greco. Nervoso, sottile, senza fronzoli. Un asceta, sia pure a quattro ruote, non solo perché dopo Renault e Nissan ha guidato Peugeot e adesso l’intero gruppone Stellantis, ma perché quest’uomo severo, asciutto, molti fatti e pochi grilli per la testa, è travolto da una sola passione: l’automobile, a cominciare dai bolidi sportivi. Ha messo su una scuderia chiamata Clementeam Racing – da Clementine, il nome della prima delle sue tre figlie – che paga con i propri soldi come ha voluto precisare. Tale è sempre stato il suo amore che, anche quando viveva a Tokyo o a Nashville nel Tennessee, si sbatteva pur di apparire in tempo sulla griglia di partenza in Europa al volante di una Nissan da competizione, vice campione nel 2009-2010. Quando ha provato a venderla per 90 mila euro non ha trovato compratori; a lui invece, non è mai mancato chi gli versasse lo stipendio e che stipendio, una ventina di milioni di euro l’anno, uno dei più alti nel mondo dell’auto. Tavares ha sempre difeso strenuamente il suo guadagno sostenendo che viene pagato per quel che vale e lui vale, come nella réclame de L’Oréal. Asceta sì, dunque, ma con giudizio. E non sempre sincero.

