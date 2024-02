In Italia si vendono più Tesla che 500 elettriche: gli incentivi non c'entrano

Dopo le polemiche delle scorse settimane Carlos Tavares ha smorzato i toni. Ma l'accusa al governo di non sostenere abbastanza l'auto elettrica non basta a spiegare la cassa integrazione di Mirafiori: a parità di sussidi, la city car prodotta da Stellantis vende meno delle Model Y e Model 3

La richiesta di sussidi è da tempo consuetudine piuttosto diffusa in Italia e non di rado è accompagnata da speranze tendenti al miracolistico. Il settore dell’automobile, in particolare, è piuttosto abituato a stagioni più o meno lunghe di indispensabili incentivi, termine che dà meno il senso dell’esborso e più quello della spinta, sempre abbinati a fini meritori come lo svecchiamento del parco circolante. Anche se quest’ultimo, con i suoi 12 anni e 5 mesi, è in verità di soli due mesi più vecchio dell’età media delle auto che circolano nei paesi europei.