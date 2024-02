Tutte le “follie italiche” sulle concessioni idroelettriche

Le concessioni idroelettriche sono una riedizione aggravata dello scontro in maggioranza già avvenuto sull’abrogazione del mercato elettrico “tutelato”. Il ministro Fitto è per le gare, su cui con Bruxelles ci siamo impegnati nel Pnrr, ma tutti i partiti della sua maggioranza no. La materia offre un classico spaccato delle follie italiche. Ergo per capirla bisogna spiegare un po’ di cose. In Italia gli impianti di generazione elettrica da fonte sono 4.509, tra quelli ad acqua fluente, da bacino o serbatoio regolabile giornalmente. Siamo il terzo paese Ue per potenza idroelettrica installata, con oltre 22 Gw di potenza elettrica lorda e una realizzata superiore ai 50 TWh, circa il 18 per cento dei consumi nazionali elettrici. Le grandi derivazioni idroelettriche si concentrano in Lombardia (71), Piemonte (68), Trentino Alto Adige (47), il 79 per cento di esse è in scadenza tra il 2023 e il 2029. Oltre il 40 per cento degli impianti italiani ha più di 40 anni, solo il 15 per cento è stato rinnovato negli ultimi 20. L’idroelettrico resta la prima fonte di energia elettrica rinnovabile, oltre il 40 per cento delle Fer italiane. Ha un ruolo di stabilizzazione della distribuzione elettrica adeguandosi sia ai minimi sia ai picchi di domanda, rispetto alle altri fonti non soffre di dipendenza dall’estero, ergo significa sicurezza di approvvigionamento. Il lifecycle assessment delle sue emissioni di CO2 è il più basso tra tutte le fonti energetiche, sia da fossili sia eolica che solare. Dovremmo far tesoro di tutto questo e puntare a far crescere l’idroelettrico molto più del limitato +1,8 per cento previsto dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec). Tanto più se vogliamo prendere sul serio i temibili obiettivi di accelerazione green posti dal Fit for 55.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE