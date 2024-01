Da Panetta idee su come rafforzare l'euro per rafforzare l'Europa

Ha detto molte cose il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, parlando a Riga del ruolo strategico dell’euro alla conferenza per il decennale dell’adozione della moneta unica europea in Lettonia. La stampa italiana ha sottolineato soprattutto che, secondo Panetta, per “rafforzare il ruolo internazionale dell’euro abbiamo bisogno di un’offerta stabile e regolare di titoli europei privi di rischio”. È una lettura un po’ domestica di un discorso con orizzonti ben più ampi. È chiaro a tutti che le obbligazioni emesse nell’ambito del programma Next Generation Eu hanno permesso all’Italia di finanziare la spesa pubblica a tassi inferiori. Ma il governatore, ex membro del comitato esecutivo della Bce, non va a Riga a una conferenza sull’euro a perorare la causa del costo del nostro debito pubblico. Il ragionamento sulla necessità di emettere un ammontare rilevante di titoli privi di rischio denominati in euro per rafforzarne il ruolo internazionale va ben oltre i confini del nostro paese.

