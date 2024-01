Secondo Fabio Panetta servono eurobond ed euro digitale per rafforzare la sovranità dell'Ue

Il governatore della Banca d'Italia ritiene che anche se l’attuale frammentazione politica non ha ancora generato una frammentazione valutaria, non si può escludere che negli anni a venire la politica influenzi in misura crescente la configurazione del sistema finanziario internazionale

Alla fine del 2023 il renminbi cinese è diventato la seconda valuta più utilizzata al mondo (dopo il dollaro) per le transazioni commerciali internazionali scavalcando l’euro, e la quarta più usata nei pagamenti su scala mondiale, superando lo yen giapponese. Il dato è emerso dal discorso che il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha tenuto alla conferenza per i dieci anni dell’euro in Lettonia, in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell’euro nell’Europa del futuro.