L'amministrazione di Christine Lagarde non piace ai dipendenti della Bce

In attesa della riunione di giovedì della Bce, in cui con ogni probabilità il board deciderà di lasciare invariati i tassi d’interesse, la presidente Christine Lagarde finisce sotto i riflettori per un sondaggio di “Politico” da cui emerge come “una pessima banchiera centrale”. A differenza dei suoi predecessori, Mario Draghi e Jean Claude Trichet, il cui gradimento era alto alla fine dei rispettivi mandati, il 50,6 per cento degli intervistati (il sondaggio di Politico è stato condotto tra il personale della Bce, un campione di 1.150 addetti su 4.500) ha valutato la performance di Lagarde nei primi quattro anni di presidenza come “povera” o “molto povera”. I motivi? Sia di metodo (leader autocratica) che di merito (non è in grado di garantire il ritorno alla stabilità dei prezzi). A discolpa dell’attuale presidente, viene messo in evidenza il fatto che abbia dovuto affrontare alcune sfide formidabili, tra cui una pandemia globale e una guerra in Europa che, combinate tra loro, hanno generato un’impennata storica dell’inflazione in tutto il mondo. Di certo, questo, non è un momento di popolarità per Lagarde anche dal punto di vista del rapporto con i mercati finanziari, che continua a essere conflittuale.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE