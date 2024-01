Così il “concordato preventivo” rischia di legittimare l'evasione

Una delle novità proposte dal governo Meloni in materia fiscale poteva essere un modo per convincere gli evasori a dichiarare qualcosa in più, in cambio di minori accertamenti. Invece rischia di essere un aiuto

Tutti i governi vorrebbero spendere molto e tassare poco. I governi si distinguono però tra quelli che, almeno a parole, vogliono recuperare soldi dall’evasione fiscale e quelli che invece degli evasori fiscali ne fanno un serbatoio di voti. In un paese come il nostro, con un numero molto elevato di lavoratori autonomi e dove l’evasione fiscale del lavoro autonomo raggiunge il 70 per cento del reddito stimato, la tentazione è forte. Peccato perché una delle novità proposte dal governo Meloni, il concordato preventivo biennale (cioè l’accordo tra Agenzia delle entrate e contribuente su una dichiarazione “ragionevole” per i prossimi due anni), poteva essere un modo promettente per convincere “con le buone” gli evasori a dichiarare volontariamente qualcosa di più con la promessa, in cambio, di minori accertamenti. Invece rischia di essere solo un aiuto agli evasori.