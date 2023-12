Iva evasa: i problemi del concordato preventivo e i dati sul gettito in calo

Qualche settimana fa su questo giornale ci auguravamo che il governo utilizzasse il concordato preventivo per farne uno strumento di lotta all’evasione invece che uno strumento fallimentare per cui pochi lo usano e chi lo usa evade come prima. Per far funzionare il concordato preventivo avrebbe senso che l’Agenzia delle entrate si concentrasse sui contribuenti con Isa minore di 8. L’Isa è un indice di affidabilità fiscale, che va da 1 a 10, calcolato sulla base di un modulo che ogni contribuente compila con i dati del proprio reddito e qualche informazione aggiuntiva. Il governo ha effettivamente puntato sul fatto che alcuni contribuenti dichiareranno un Isa di 8 al fine di accedere al concordato. Questo sistema funzionerebbe se venissero migliorati gli Isa, accompagnati da indagini sul campo, e soprattutto se ci fosse la minaccia credibile di una lotta seria all’evasione verso chi non accettasse il concordato. Qui casca l’asino, e la virtù del governo si proverà sulle norme sull’accertamento che non possono essere troppo morbide, pena il fallimento di tutta l’operazione. Probabilmente ci sarà scarsa adesione e anche chi aderirà porterà ben poco gettito aggiuntivo (che comunque il governo stima in 700 milioni e nel lungo periodo addirittura 2 miliardi, come già Tremonti con un’operazione simile stimò 3,6 miliardi di gettito a fronte di circa 57 milioni raccolti). Peccato perché sembra davvero l’ultima occasione per far pagare le imposte in un’Italia in cui ormai vengono pagate in larghissima parte da 5 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati con un reddito sopra i 35 mila euro, come ripete da tempo Alberto Brambilla di Itinerari Previdenziali. Per tutti gli altri si è davvero raschiato il fondo del barile. Non solo i dipendenti sotto i 35 mila euro pagano pochissima Irpef, ma ormai anche pochissimi contributi sociali. I quasi 2 milioni di forfettari pagano il 15 per cento del loro reddito forfettario, non pagano Iva e fino all’anno scorso neanche facevano la fattura elettronica. Il lavoro autonomo evade l’incredibile cifra del 70 per cento del reddito teorico. Quanto può durare un sistema così squilibrato?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE