Pregi e limiti del "concordato" nel contrasto all'evasione

La propensione a evadere è un numero incredibile: 69 per cento (32 miliardi annui) per i redditi da lavoro autonomo e redditi di impresa e 24 per cento (9 miliardi annui) per l’Ires. È urgente una soluzione al problema. Il governo propone nella delega fiscale “l’introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo”. Ma come e a chi dovrebbe essere offerto il concordato perché il provvedimento non faccia la stessa fine di quello del ministro Tremonti nel 2003? In quel caso i risultati furono “nulli o insignificanti” per le casse dello stato: furono raccolti circa 57,5 milioni di euro in due anni rispetto ai 3,58 miliardi di euro preventivati nella finanziaria 2003. Non vorremmo che accadesse lo stesso quest’anno.

