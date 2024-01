Tassi in discesa e Borse in crescita: ragioni d'ottimismo economico

Smentiti tutti i corvi del malaugurio: i tassi d’interesse sono in calo e Piazza Affari in rialzo. E gli italiani non sono stati cicale ma formiche, anche se l’inflazione si è mangiata parte del risparmio

L’inflazione si sta spegnendo, senza morti e con qualche ferito. Le stime ufficiali a cominciare da quelle della Bce prevedono un carovita che cresce del 2,5 per cento di qui alla fine dell’anno. Gli analisti di Citi Group sono più ottimisti: sotto il 2 per cento entro l’estate per arrivare a più 1,7 con il 2025. Salvo brutte sorprese che non mancano mai, la Banca centrale europea non ha alcun motivo per mantenere a lungo un costo del denaro al 4,5 per cento, a meno di non perseguire il perverso obiettivo di stroncare l’economia. E, al contrario di quel che pensano i sovranisti, Christine Lagarde sarà pure altezzosa, ma non ha nulla di perverso.