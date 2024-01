Paradosso pub: chiudono oltremanica, quadruplicano in Italia

Public House è il termine completo, risalente a fine XVII secolo, e che dalla metà del XIX secolo viene abbreviato in pub. Publican è il nome del tenutario. È quella l’epoca in cui il numero di questi locali cresce al massimo per la diffusione del gin, che è venuto dall’Olanda e che ubriaca più a buon mercato della birra. Proprio nel XVII secolo Samuel Pepys nel suo diario descrive il pub come “il cuore dell'Inghilterra”. Ma alcune insegne risalgono alla fine del XIV secolo, dopo che nel 1393 re Riccardo II d'Inghilterra obbligò i proprietari dei locali ad apporre dei cartelli all'ingresso: per facilitare il lavoro agli ispettori che dovevano giudicare riguardo alla qualità della birra che veniva somministrata; ma serviva anche come indicazione a una popolazione in gran parte analfabeta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE