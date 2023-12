L'asse Antitrust-Urso contro le compagnie aeree: tante indagini, zero prove

È una regola generale: le inchieste fanno molto rumore quando vengono aperte, mentre non si sente nulla quando vengono archiviate. Non fanno eccezione quelle dell’Antitrust. Poco prima di Natale, mentre imperversava il Pandorogate di Chiara Ferragni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) si è infatti riunita per chiudere l’istruttoria sul “caro voli” che ha dominato il dibattito pubblico per tutto il 2023, aprendo all’attacco del ministro delle Imprese Adolfo Urso contro le compagnie aeree e in particolare Ryanair. “Si ritiene che non sussistano sufficienti elementi per accertare la violazione dell’articolo 101 Tfue ipotizzata nella delibera di avvio istruttoria”, è la conclusione della delibera del presidente Roberto Rustichelli che l’Antitrust pubblicherà a gennaio.

