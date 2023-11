Antitrust e caro voli: se non hai le prove, cambia le regole

Chiodo scaccia chiodo. Pochi giorni dopo l’avvio di un’indagine conoscitiva del Garante per la concorrenza sui sistemi di determinazione dei prezzi dei biglietti aerei da e per la Sicilia, gira la voce che una precedente inchiesta del medesimo Garante stia per chiudersi senza alcun addebito alle compagnie (“Caro voli in Sicilia, per l’Antitrust non c’è un accordo tra compagnie per fissare le tariffe”, Corriere della sera del 18 novembre). Ne avrebbero ricevuto comunicazione gli operatori coinvolti, cioè Ryanair, Wizzair, EasyJet e Ita. Potrebbe essere una coincidenza, ma è probabile che non lo sia. Andiamo con ordine.

