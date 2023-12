“Cielos abiertos”, la rivoluzione aerea dell'Argentina di Milei

La politica inaugurata dal nuovo presidente rischia di essere un colpo di grazia per la compagnia di bandiera. Ma libererà la concorrenza del settore (con benefici per gli utenti)

La liberalizzazione del trasporto aereo in Argentina è stata una delle prime misure della “terapia shock” del governo di Javier Milei e sarà molto interessante vedere gli effetti di tale politica. Gli esempi sono differenti in giro per il mondo e l’apertura alla concorrenza del trasporto aereo prima negli Stati Uniti, poi in Europa, ma anche nel Sudest Asiatico sono state in grado di portare grandi benefici ai passeggeri che hanno avuto la possibilità di viaggiare a prezzi molto più contenuti. Si è avuta una vera propria “massificazione” del trasporto aereo.