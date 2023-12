Lezioni sul mondo delle automobili da Madrid

La politica delle porte aperte ha trasformato la Spagna in un polo europeo, alla faccia di Vox, dei sovranisti, dei tardo franchisti e dei neofascisti. E ha lanciato un modello da esportare: poche lagne e condizioni vere per produrre

Chi dice automobile in Europa dice Germania: sforna 3,4 milioni di vetture l’anno, nessuno la può insidiare. Al secondo posto non c’è la Francia, messa oggi nel mirino perché protegge la francesissima Stellantis, bensì la Spagna con 1,8 milioni di veicoli in 17 stabilimenti tra i più efficienti (un robot ogni 10 operai) e 150 mila occupati nell’intero settore. Come ha fatto a salire così in alto, qual è il suo segreto? Lo vogliamo raccontare andando anche indietro nel tempo, ma a costo di rovinare la suspense diciamo subito che si chiama mercato.