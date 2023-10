Ecco i treni che l'Italia sta perdendo quando si parla del futuro dell'auto

L’industria automobilistica globale è nel bel mezzo di una doppia trasformazione di proporzioni epocali: da una parte c’è la trasformazione digitale verso la guida autonoma e dell’altra quella ambientale che passa attraverso l’elettrificazione. Queste due trasformazioni si rinforzano vicendevolmente perché digitale ed elettrico sono sinergici, accelerando il processo di trasformazione. L’industria automobilistica europea è rimasta indietro in questa corsa tecnologica, su entrambe i fronti: tanto sull’elettrico quanto sul digitale. Sull’elettrico, l’Europa del Green deal, dopo aver scientemente scelto questa sola tecnologia (a scapito di diesel di nuova generazione o di altre soluzioni come l’idrogeno) quale unica tecnologia per portar avanti la decarbonizzazione nel settore dei trasporti, non ha saputo costruire una politica industriale a supporto di questa imponente trasformazione lasciando alla Cina campo libero di accesso al mercato europeo. Il risultato è che oggi la Cina è il maggior produttore (con BYD) ed esportatore (soprattutto in Europa) di auto elettriche: nel 2022 l’Europa ha importato dalla Cina circa il 54% del totale delle auto elettriche a batteria, al primo posto tra i paesi da cui importiamo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE