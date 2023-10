L'ambiente o il lavoro? Il cortocircuito che imbarazza la sinistra

Essere ecologisti dogmatici (l’auto elettrica a tutti i costi) e tutelare i lavoratori oggi è una contraddizione in termini. Cercasi leader capace di riconoscere che la transizione non può essere ideologica. Lo sciopero in America e il caso Stellantis-Gedi

Ambientalismo, sinistra, operai, industrie, grandi brand, gruppi editoriali e paradossi: ma quand’è che diremo le cose come stanno? In Italia, negli ultimi tempi, lo avrete visto, si parla molto degli scioperi che da mesi vi sono in America attorno al mondo del cinema, dove gli attori e gli sceneggiatori, recitando la parte dei soggetti protagonisti di una nuova lotta di classe, chiedono di essere più tutelati. Si parla poco però, forse non casualmente, di un altro sciopero ben più robusto, che è quello che portano avanti da settimane i lavoratori dell’industria automobilistica americana. E la ragione per cui la stampa progressista dedica poco spazio a uno sciopero storico, sciopero che va avanti dal 15 settembre e che è coordinato dalla United auto workers (Uaw), è legata a una forma di imbarazzo niente male. Il primo imbarazzo lo si intuisce facilmente leggendo quali sono le così dette “big three” dell’industria automobilistica maggiormente colpite dagli strike: Ford, General Motors (Gm) e Stellantis. E non sfuggirà che il presidente di Stellantis, John Elkann, è anche editore di alcuni giornali in Italia.