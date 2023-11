Salvini vince sul Terzo valico: resta nel Pnrr, nonostante i ritardi 

“Nessun definanziamento del Terzo valico e utilizzo dei fondi Pnrr totalmente confermati”. Canta vittoria Matteo Salvini: è riuscito a salvare l’Alta velocità Genova-Milano evitando lo stralcio dal Pnrr che ha proposto insistentemente per due settimane il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Dopo l’articolo sul Foglio, che raccontava il braccio di ferro fra i due ministri, si è sollevata dal territorio ligure un’ondata di proteste che ha spostato l’ago della bilancia in favore di Salvini, nonostante i pesanti ritardi accumulati dall’opera e il rischio elevato di non vedere la fine per il giugno 2026. Non a caso il governatore Toti ha voluto dare per primo stamattina la notizia della riconferma: “I fondi non saranno dirottati sulla Napoli-Bari”. E poi, con una consistente dose di ottimismo: “L’opera si completerà nei tempi previsti”.

