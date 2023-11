La discontinuità rispetto al piano di Draghi non paga. Lo stallo sul Pnrr spiegato dalla Corte dei conti  

L’atteggiamento di negoziazionismo esasperato con l’Unione europea (che non di rado sfocia nella guerra di nervi e si riflette anche nelle posizioni assunte in questi giorni sul Patto di stabilità e più tradizionalmente sul Mes) e la necessità di distinguersi a tutti i costi dal governo Draghi non hanno portato bene al Pnrr italiano. La relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del piano, diffusa mercoledì 8 novembre, spiega, meglio di qualsiasi altro documento ufficiale finora pubblicato, lo stato di caos in cui il Recovery Plan italiano è piombato per effetto della revisione generale progettata per nove mesi e poi proposta all’Unione europea il 7 agosto scorso (per altro mai comunicata pubblicamente nel suo testo integrale e dettagliato). E, sia pure con un linguaggio spesso diplomatico, la Corte consente di leggere in controluce i rischi molto seri di questa partita. Il rischio è che – con la scelta di Giorgia Meloni e di Raffaele Fitto in luogo di una opzione più continuista di lasciare andare la macchina amministrativa lanciata a mille e apportare le correzioni strettamente necessarie per accelerare la spesa – il governo si ritrovi in un tunnel senza uscita (e il paese pure).

